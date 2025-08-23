Um projeto apresentado pela Prefeitura de Palmas quer mudar a ‘cara’ da região central da capital. A ideia é construir um túnel que vai passar por baixo da Praça dos Girassóis, com o objetivo de desafogar o trânsito intenso das vias ao redor das avenidas Teotônio Segurado e JK, principalmente nos horários de maior movimento.\nVeja a reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Prefeitura de Palmas quer implantar túnel para melhorar trânsito da cidade\nA obra deve custar entre R$ 100 e 120 milhões. O projeto para o túnel, anunciado pela prefeitura no dia 6 de agosto, vai ter quatro faixas de rodagem, sendo duas delas exclusivas para ônibus do transporte público e as demais para o trânsito em geral. O novo trecho vai unir as duas pontas da avenida que hoje é cortada pela praça.\nSegundo a prefeitura, o objetivo é promover mais mobilidade para as linhas do transporte público. O túnel vai finalizar no cruzamento da Teotônio Segurado, com a avenida LO-02, já integrando o corredor de ônibus da estação Apinajé, na região norte. Inclusive, está dentro do projeto, a construção de uma nova estação na mesma altura, onde hoje é o canteiro central.