-Vídeo do fogo no São João (1.3305613)\nUm incêndio tomou conta do projeto Polo de Fruticultura Irrigada São João, em Porto Nacional, distante cerca de 30 km da capital. O Corpo de Bombeiros Militar trabalhou no combate às chamas desde a manhã desta quinta-feira (28).\nBrigadistas da Defesa Civil Municipal também atenderam uma ocorrência na Vila Agrotins, no Jardim Taquari e às margens da TO-050, rodovia que dá acesso ao projeto de fruticultura. Conforme a Defesa Civil, a área atingida pelo fogo na região sul de Palmas alcançou cerca de 4 km de extensão.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Incêndio atinge projeto de fruticultura São João\nJá no projeoto de fruticultura, os bombeiros militares afirmaram que o fogo consumiu cerca de 30 hectares de plantações de cana-de-açúcar, eucalipto, lavouras de agricultura familiar, áreas de subsistência e pastagens com gado.