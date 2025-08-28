-Vídeo do fogo no São João (1.3305613)\nUm incêndio toma conta do projeto Polo de Fruticultura Irrigada São João, em Porto Nacional. O Corpo de Bombeiros Militar e brigadistas da Defesa Civil Municipal de Palmas trabalham no combate às chamas desde a manhã desta quinta-feira (28).\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Incêndio atinge projeto de fruticultura São João\nSegundo os militares, até o início da tarde, o fogo já havia consumido cerca de 30 hectares de plantações de cana-de-açúcar, eucalipto, lavouras de agricultura familiar, áreas de subsistência e pastagens com gado.\n-Defesa Civil Municipal (1.3305561)\nspeito de incêndio criminoso é preso em flagrante e multado em R$ 459 mil, diz PM\nTocantins registra mais de quatro mil focos de queimadas desde o início de 2025\nCarreta pega fogo e trânsito é bloqueado na BR-153