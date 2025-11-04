Um projeto desenvolvido em uma escola pública de Palmas que visa aumentar a segurança no aeroporto da capital conquistou o 3º lugar no Prêmio Liga Steam 2025, na categoria Ensino Médio. A iniciativa, chamada “Missão Cerrado-Aéreo: engenharia e tecnologia para a convivência inteligente e sustentável”, é uma criação da professora de matemática Livya Brabo Barbosa Martins e de seus alunos na Escola Estadual Márcia Barbosa Castro. A premiação ocorreu nesta segunda-feira (3) em Belo Horizonte (MG).\nPara a professora Livya Martins, o prêmio é a validação de um trabalho que mostra a capacidade de inovação da escola. “Para os estudantes, essa conquista é o reconhecimento do protagonismo deles, que viram que podem aplicar o que aprendem e criar ideias com impactos. É a confirmação de que nossa metodologia funciona para desenvolver cidadãos ativos e conscientes”, explicou.