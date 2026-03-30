Professora Simone Mamede (Divulgação/UFT)\nO projeto de extensão “Pré-COP15: Diálogos e Passarinhadas”, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), foi escolhido para integrar o Espaço Brasil na 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias (COP15), que será realizada em 2026, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A iniciativa conecta conhecimentos científicos e senso comum com foco na conservação de aves migratórias.\nCoordenado pela professora Simone Mamede do curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDoC/Arraias), o projeto reúne docentes do Campo, Direito, Biologia, Turismo, Geografia, História em diálogos comunitários, ações de ciência cidadã e observação de aves. Além de parceiros de universidades e coletivos nacionais.\nAlém de professores e estudantes da UFT e de outras universidades, integram o projeto as observadoras e pesquisadoras do Coletivo Ornitomulheres – Silene Aires, Karen Dultra e Karlla Barbosa. A ação é organizada em duas frentes, Diálogos, com produção de conteúdos técnicos e debates comunitários, e passarinhadas, que utilizam a observação de aves como ferramenta pedagógica e científica, com registros em plataformas como WikiAves e eBird.