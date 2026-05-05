Projeto 'Profissão Repórter' procura estudantes de Jornalismo para imersão; veja como participar (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO Profissão Repórter, programa tradicional da TV Globo comandado por Caco Barcellos, volta ao Fantástico no segundo semestre e procura jovens estudantes de Jornalismo para atuarem como repórteres da Rede Globo. O projeto está com as inscrições abertas até o próximo domingo (10), na plataforma do Movimento LED Globo.\nDe acordo com a Globo, estudantes de todo o país podem participar, mas precisam atender a alguns requisitos:\nSer estudante de Jornalismo ou Comunicação Social (com ênfase em Jornalismo);\nEstar matriculado no último ano da graduação;\nTer mais de 18 anos;\nTer disponibilidade para participar do projeto durante o mês de julho de 2026, período das gravações no Rio de Janeiro e em São Paulo.