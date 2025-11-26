Profissionais da Educação de Palmas protestam em frente a prefeitura (Reprodução/Sintet)\nOs profissionais da Rede Municipal de Educação de Palmas paralisaram suas atividades nesta quarta-feira (26) para protestar contra o atraso no pagamento de direitos da categoria. Um ato público, com apoio da direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet), ocorreu nesta manhã, com concentração em frente ao Colégio São Francisco, na Avenida JK, de onde os manifestantes seguiram em caminhada até a Prefeitura de Palmas.\nA decisão pela paralisação ocorreu em uma assembleia na sexta-feira (14), que reuniu cerca de 600 profissionais. Na ocasião, a categoria também aprovou o estado de greve. Segundo o Sintet, aproximadamente 60 unidades de ensino aderiram (veja vídeo abaixo).\nSem valorização da carreira e com os nossos salários sem correção, estamos perdendo o poder de compra. Não vamos nos calar diante dos retrocessos”, afirmou a presidenta do Sintet Regional de Palmas, Rose Marques.