A morte da professora Wiliana de Jesus Falcão, de 30 anos, em um acidente na rodovia TO-010, em Araguatins, no Bico do Papagaio, causou grande tristeza à família. Segundo a polícia, ela estava de moto e foi atingida por um carro, que invadiu a contramão, em alta velocidade.\nVeja vídeo no JA2: Motorista que causou morte de professora é indiciado pela Polícia Civil\nO acidente aconteceu na noite de segunda-feira (11). A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso na quarta-feira (13) e apontou que o motorista do carro, que tem 24 anos, estava sob efeito de álcool e realizando manobras perigosas.\nO nome do motorista não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nFernanda de Jesus Falcão, de 30 anos, conta que a irmã deixou o esposo e uma filha de 5 anos. Para ela, a professora era uma mulher de luz, dedicada, esforçada e de um coração grandioso, que 'cuidava de todos que ela amava'.