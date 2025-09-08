A professora Andrea Nubia de Souza Lins de Oliveira, de 45 anos, que sofreu um grave acidente em trecho da TO-070, perdeu o pai um dia antes de ter a morte confirmada. Ela estava em um carro que foi atingido por um caminhão no trecho entre Brejinho de Nazaré e Aliança do Tocantins.\nO acidente aconteceu na noite de sábado (6) e, no mesmo carro em que Andrea estava, quatro pessoas ficaram feridas. A família é de Gurupi, no sul do estado.\nO caminhão, segundo a Polícia Militar (PM), teria invadido a contramão. O motorista não prestou socorro às vítimas. Andrea chegou a ser levada para um hospital, mas morreu na manhã de domingo (7).\nMorte do pai\nDe acordo com Keylliane Alves Alencar Neia, cunhada de Andrea, a família recebeu a informação sobre a morte de Ademario Rodrigues Lins, de 77 anos, no sábado. Ele estava em uma unidade de terapia intensiva de Palmas em decorrência de problemas no coração. Andrea, junto com outros parentes, precisou ir até a capital para fazer a liberação do corpo.