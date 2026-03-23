Professora de matemática Antônia Tomaz Vieira, vítima de feminicídio (Reprodução / Instagram Coletivo Atravessamentos e Antônia Tomaz)\nA professora Antônia Tomaz Vieira, morta pelo marido que se matou em seguida, em Jataí, tinha se separado do suspeito há cerca de 40 dias, segundo o delegado Marlon Souza Luz, responsável pelo caso. A mulher estava cuidando da avó doente quando foi chamada na porta e atingida pelos disparos, conforme as investigações.\nO feminicídio seguido de suicídio aconteceu no sábado (21). O delegado disse ao POPULAR que a relação do casal não tinha registro de episódios de violência doméstica. O motivo da separação não foi divulgado. O casal tinha três filhos.\nO investigador contou que Antônia estava visitando a avó, que está enferma, quando Luziano Rosa Parreira a chamou no portão. A familiar da professora o ouviu e avisou a neta, mas foi para o interior da residência. Em seguida, a idosa ouviu os disparos.