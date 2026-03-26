A professora Antônia Tomaz Vieira, de 55 anos, que foi morta a tiros pelo ex, estava prestes a ser avó. Em um desabafo nas redes sociais, a dentista Kamila Malaquias contou que sua irmã, nora de Antônia, está esperando um filho, neto da professora. Antônia tinha se separado do marido, com quem foi casada por 35 anos, após descobrir uma traição dele. O ex-marido atirou contra si mesmo.\nAntônia foi morta no sábado (21), em Jataí, na região sudoeste de Goiás. “Uma mulher que foi impedida de conhecer o neto que está prestes a nascer, o meu sobrinho de quem foi arrancado o direito de conviver com a avó paterna”, declarou.\nNas redes sociais, a nora de Antônia, Karol Malaquias, também lamentou a ausência da professora na vida do filho que está gerando. Segundo Karol, a professora sempre será lembrada como uma mulher “forte, íntegra e batalhadora" e disse que o neto saberá das qualidades que a avó paterna tinha.