A professora Débora Crisóstomo Silva, de 43 anos, morreu depois de um acidente de carro na BR-452, na zona rural de Santa Helena de Goiás, próximo a Rio Verde, no sudoeste do estado. A pedagoga recebeu homenagens de amigos e alunos pelas redes sociais.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (14), e o carro em que a servidora pública estava bateu contra uma caminhonete. Segundo a equipe de resgate, Débora ficou presa às ferragens e morreu no local. O motorista da caminhonete não teve ferimentos.\nA Polícia Civil (PC) disse que abriu procedimento para investigar as causas do acidente e que aguarda os laudos da Polícia Técnico-Científica. Ainda de acordo com a polícia, o motorista da caminhonete permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez.