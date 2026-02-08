A professora Juliana Mattos Lima Santiago, do curso de direito do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), em Porto Velho (RO), foi esfaqueada e morta na noite desta sexta-feira (6). Segundo a polícia, um dos alunos da docente de 41 anos pediu um abraço ao fim da aula e a atingiu quando se aproximou.\nO homem foi preso em flagrante sob suspeita de ter cometido o assassinato e está à disposição da Justiça. Sua identidade não foi divulgada e a reportagem não conseguiu localizar o responsável pela defesa.\n"Juliana era uma professora super dedicada, querida. Estava fazendo mestrado. Ela era escrivã de polícia, mas o que mais gostava de fazer era dar aulas", afirma à Folha Maurício Carvalho, um dos proprietários do Grupo Aparício Carvalho, médico e deputado federal (União Brasil) por Rondônia.