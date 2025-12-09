A professora Maria de Fátima Menezes morreu na manhã de segunda-feira (8) após bater o carro que dirigia contra uma árvore na Avenida Brasil, no centro de Ceres, região Central de Goiás. Segundo a Polícia Civil, a servidora municipal que trabalhava no berçário do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Zilda Ivone. Ela descia a via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente com a árvore. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nO agente da Polícia Civil, Edmar Gonçalves, informou ao POPULAR que uma das hipóteses investigadas é a possibilidade de que Maria de Fátima tenha passado mal antes do acidente. “Ela atravessou a avenida e perdeu o controle. A testemunha contou que o carro veio devagar, subiu no canteiro e atravessou a pista até bater na árvore. Foi muito rápido, mas não parecia estar em alta velocidade”, explicou.