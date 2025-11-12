A Universidade Federal do Tocantins (UFT) realiza nesta quinta-feira (13) a cerimônia de posse de sua nova gestão. O evento marca a nomeação de Maria Santana como a primeira reitora negra da instituição. Ao lado dela, assume o vice-reitor Marcelo Leineker. A solenidade acontece às 19h, no Centro Universitário de Integração entre Ciência, Cultura e Arte (Cuica), no Câmpus de Palmas.\nA programação oficial inclui apresentações musicais, homenagens e a assinatura do termo de condução, que oficializa a transmissão dos cargos. O evento é aberto à comunidade acadêmica, autoridades e representantes da sociedade civil.\nA nomeação de Maria Santana é um marco para a UFT, uma universidade que possui políticas de ações afirmativas para estudantes indígenas e quilombolas. A chegada da nova reitora é vista como um reforço do compromisso da instituição com a diversidade e a representatividade.