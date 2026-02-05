-Posse professora Maria Santana (1.3370589)\nA professora Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomem foi empossada no cargo de reitora da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Dessa forma, ela torna-se a primeira mulher negra a comandar a instituição, criada em 2000. A cerimônia de posse ocorreu nessa quarta-feira (4) na sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília (assista acima).\nEm seu discurso, Maria Santana enfatizou suas origens, mencionando ser egressa de escola pública e filha de lavradores. “Não podemos permitir que nossa juventude desacredite da educação. Esse é um compromisso de todas e todos nós, da educação básica ao ensino superior. Nossa ciência caminha pelas ruas, integra-se ao setor produtivo e atua com responsabilidade na Amazônia Legal. A UFT contribui com essa missão através do incentivo ao desenvolvimento do Tocantins”, afirmou a professora.