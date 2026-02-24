Um professor universitário de 35 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (23), no setor Morada do Sol III, em Araguaína, no norte do Tocantins. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de tráfico de drogas e utilizava a própria casa para armazenar e distribuir drogas.\nO nome do professor não foi divulgado pela polícia, e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nA prisão foi realizada por agentes da 2ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc). Durante a operação, a equipe encontrou aproximadamente 10 quilos de drogas, incluindo tabletes de maconha e porções de skunk — uma variante da planta com alto teor de concentração de substâncias psicoativas.\nDois homens morrem em confronto com a PM em Miranorte do Tocantins\nPolicial militar investigado por violência doméstica no TO: veja o que já se sabe sobre o caso