Um professor está sendo investigado por suspeita de intimidar, desrespeitar e agredir estudantes da Educação Básica da rede estadual de ensino, segundo a Corregedoria Geral do Estado do Tocantins. Além dos alunos, o profissional também é suspeito de ameaçar a gestão escolar. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) disse que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) já está em andamento (confira nota ao final do texto).\nO nome do professor não foi divulgado, por isso o Jornal do Tocantins não localizou a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nAinda em nota, a Seduc informou que encaminhou o caso à corregedoria após realizar uma investigação preliminar. Essa ação ocorreu para registrar e conduzir o Processo Administrativo Disciplinar (confira nota na íntegra ao final do texto).