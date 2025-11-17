Motorista morre após carro cair em rio na TO-010, em Babaçulândia (Corpo de Bombeiros/Divulgação)\nUm professor de 34 anos morreu após um carro cair em um rio que fica às margens da TO-010, entre Babaçulândia e Filadélfia, no norte do Tocantins. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava a quatro metros de profundidade e a vítima estava no banco do motorista.\nO caso foi registrado na tarde de domingo (16). Segundo os Bombeiros, a vítima teria perdido o controle do carro, momento em que caiu de uma ponte. Dois mergulhadores atuaram no local.\nA vítima foi identificada como Carlos Rangel Batista Sousa. Em nota de pesar publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Babaçulândia lamentou a morte dele e disse que Carlos era um professor dedicado.\n"Professor dedicado, homem íntegro e muito querido por alunos, colegas e pela comunidade. Carlim deixa marcado seu compromisso com a educação e seu exemplo de respeito, simplicidade e amizade. Sua partida precoce representa uma grande perda para todos que o conheciam", diz nota de pesar do município.