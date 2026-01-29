O síndico que confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Souza em Caldas Novas, no sul de Goiás, foi professor em Catalão, de 2017 a 2020. Segundo reportagem da TV Anhanguera, Cleber Rosa de Oliveira tem dois imóveis na cidade: um espaço de festas e um imóvel onde ele morava (assista acima).\nA reportagem entrou em contato com a defesa do suspeito, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. Para a TV Anhanguera, o advogado Felipe Borges de Alencar informou que a defesa tem postura colaborativa e emitirá uma nota quando tiver acesso aos autos do processo.\nNa quarta-feira (28), a Polícia Civil cumpriu mandados nos dois imóveis e apreendeu um celular e alguns computadores. Cleber levou a polícia ao local onde abandonou o corpo da corretora, a 15 km de Caldas Novas, em uma área de mata em Ipameri, no sul de Goiás.