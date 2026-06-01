Sede da Secretaria da Educação do Tocantins (Mari Rios/Governo do Tocantins)\nA Polícia Civil do Tocantins obteve, nesta segunda-feira (1º), o afastamento imediato de um professor de 60 anos investigado por assédio sexual contra estudantes no Colégio Estadual Dr. João D'Abreu, em Novo Alegre, na região sudeste do estado. A decisão judicial estabelece ainda medidas cautelares que proíbem o docente de frequentar a unidade escolar e de manter qualquer tipo de contato com as vítimas e seus familiares.\nO Jornal do Tocantins tenta confirmar a identidade do investigado para solicitar uma nota de defesa. O investigado possui status de professor aposentado e retornou ao exercício do magistério por meio de um contrato especial.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirma que o afastamento ocorreu hoje, após a equipe da 105ª Delegacia de Polícia de Novo Alegre reunir elementos que apontam para a prática de crimes sexuais no ambiente escolar. Segundo o delegado Lucas Rodrigues, responsável pelo caso, a medida visa cessar a continuidade das condutas e garantir a segurança física e psicológica das alunas durante o andamento do inquérito.