Um professor de capoeira foi preso suspeito de estupro de vulnerável, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A prisão preventiva foi cumprida na manhã de sábado (21), durante a Operação Fides Fracta, deflagrada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com apoio da Unidade Papiloscópica do município.\nSegundo a Polícia Civil, o inquérito foi instaurado no início de 2025 após a informação de que o investigado estaria mantendo um relacionamento com uma adolescente de 12 anos. À época, ele era professor de capoeira da vítima, o que, conforme a corporação, estabeleceu uma relação de confiança e proximidade. Após a coleta de elementos informativos e a realização das diligências, o investigado foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e o procedimento encaminhado ao Poder Judiciário.