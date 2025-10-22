O professor agredido pelo pai de uma aluna em uma escola pública no Distrito Federal disse estar "sem condições psicológicas" de retornar à sala de aula.\nProfessor de 53 anos, que não quer ser identificado, disse não conseguir voltar a lecionar no momento. "Vou ficar afastado por um tempo. Esta semana vou a uma consulta médica, pois estou abalado com tudo que está acontecendo e não tenho condições psicológicas de voltar ao trabalho imediatamente", declarou em entrevista à reportagem.\nEle afirmou que ainda está "tentando entender o ocorrido". "Fui pego de surpresa e de forma covarde por um sujeito completamente descontrolado", alegou.\nO docente também falou que gostaria de voltar a trabalhar na mesma escola "caso tenha clima". "Sou professor concursado há 25 anos e jamais presenciei nada parecido nas várias escolas em que já trabalhei", completou.