O professor agredido dentro de uma sala de aula do Colégio Estadual Criança Esperança, na região norte de Palmas, teria percebido um 'olhar ameaçador' antes de ser atacado por um aluno de 17 anos. Por causa do trauma, o profissional pediu afastamento para se recuperar.\nO caso de agressão aconteceu no dia 20 de agosto. Ao JTo, o professor, que não teve o nome divulgado, contou que pouco antes das 10h foi até a sala do 3º ano onde daria aula, e ficou na porta aguardando uma professora que estava finalizando a aula. Uma estudante saiu da sala e se assustou quando viu o professor aguardando. O adolescente suspeito da agressão estava com essa colega.\nO nome do adolescente não foi divulgado por ser menor de idade e o g1 não conseguiu contato com a defesa ou responsáveis por dele.\nApós aguardar, o professor entrou na sala e estava apagando o quadro para iniciar a aula quando foi surpreendido por uma cadeirada. Logo depois, o adolescente, segundo o relato, o atacou com vários socos na cabeça.