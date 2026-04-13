José Geraldo Oliveira Fonseca tinha 39 anos (Arquivo pessoal/Família de José Geraldo)\nA defesa de Raquel Faria Rodrigues declarou que a investigada não tem qualquer envolvimento na morte do produtor de abacaxi José Geraldo de Oliveira Fonseca, de 39 anos, em Miranorte, que ocorreu no dia 7 de setembro de 2024. Em nota, os advogados afirmam que a inocência será comprovada ao longo da instrução processual.\nSegundo a defesa, Raquel já está em liberdade e permanece à disposição da Justiça para colaborar com o que for necessário. O processo segue em tramitação regular, em segredo de justiça, e novas manifestações devem ocorrer apenas nos autos do processo.\nA nota também sustentou que não há participação da investigada nos fatos apurados. A defesa reforçou que todos os esclarecimentos serão apresentados no decorrer do processo judicial.