Produtos vencidos e sem informação de validade foram apreendidos pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Palmas durante fiscalização em um estabelecimento, na última quarta-feira (25). A ação ocorreu após denúncias anônimas enviadas ao WhatsApp do órgão.
Conforme divulgado pelo Procon, a operação ocorreu em uma empresa na região sul de Palmas, que já foi notificada e tem 20 dias úteis para apresentar defesa. Após esse prazo, inicia-se a fase de julgamento, que decidirá a medida punitiva. Dentre os produtos apreendidos, foram encontrados pães e mercadorias refrigeradas.