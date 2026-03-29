A apresentação de um procedimento cardíaco inovador, realizado em Palmas durante a principal conferência sobre doenças cardíacas estruturais da América Latina, colocou o estado do Tocantins em destaque entre um seleto grupo mundial da cardiologia intervencionista.\nA conferência, conhecida como TCT Plus LATAM Valves edição 2026, ocorreu entre os dias 19 e 21 de março, em São Paulo. Durante o evento, o médico cardiologista e hemodinamicista, Dr. Andres Gustavo Sánchez Esteva, apresentou um caso conduzido no Hospital Unimed de Palmas. O procedimento foi o segundo realizado no Brasil em pacientes com anomalia de Ebstein e o quinto descrito no mundo.\nA anomalia de Ebstein é uma cardiopatia congênita rara. Nessa condição, a válvula que separa as câmaras superiores e inferiores do lado direito do coração não se forma corretamente. Essa válvula é chamada de tricúspide. Como resultado, não fecha como deveria, dificultando o funcionamento do coração. Em pessoas com essa condição, o órgão pode aumentar de tamanho, o que pode levar à insuficiência cardíaca.