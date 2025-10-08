Um homem de 29 anos suspeito de espancar e roubar um ciclista foi preso pela Polícia Civil em Peixe, no sul do estado. Ele foi reconhecido através de gravações de câmeras de segurança. Um segundo suspeito está foragido.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Suspeito de espancar e roubar homem em Gurupi é preso e polícia procura comparsa do crime\nO suspeito foi preso preventivamente na terça-feira (7). Segundo o delegado Otaviano Lelis, a investigação segue em andamento para localizar o outro envolvido que aparece nas imagens agredindo a vítima. "Continuaremos a empreender todos os esforços necessários para localizar e prender o segundo envolvido nesse crime”, comentou.\nO crime aconteceu no dia 18 de setembro, em Gurupi. A vítima seguia de bicicleta pela Avenida Livre, no Setor São José, quando foi abordada pela dupla de criminosos que o agrediu e roubou a bicicleta, o celular e a carteira.