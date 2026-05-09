A Justiça do Tocantins determinou a prisão preventiva de 23 policiais militares suspeitos de envolvimento em uma chacina ocorrida em fevereiro de 2022, em Miracema do Tocantins. Os crimes, que resultaram em sete mortes, teriam sido praticados como represália ao assassinato do sargento Anamon Rodrigues de Sousa durante um confronto.\nSegundo as investigações da Polícia Civil, os militares utilizaram a estrutura do Estado, como viaturas e armamentos oficiais, para coordenar execuções sumárias e sessões de tortura. O grupo se apresentou ao Comando Geral da PM e responderá por crimes que incluem fraude processual e destruição de provas.\nVeja a reprotagem do JA1: Justiça pede prisão preventiva de PMs suspeitos de participação em chacina\nConfira abaixo o que já se sabe e o que ainda precisa ser esclarecido sobre o caso: