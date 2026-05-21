Operação fez buscas foram realizadas em três estados (Divulgação/ PCTO)\nA investigação sobre a morte do produtor rural José Geraldo de Oliveira Fonseca, de 39 anos, conhecido como “Geraldo do Abacaxi”, avançou desde o assassinato ocorrido em setembro de 2024 até a conversão em prisão preventiva de suspeitos apontados pela Polícia Civil como integrantes da articulação do crime.\nSegundo a investigação, o empresário Roberto Coelho de Souza aparece como mandante do homicídio. Adão dos Reis Bessa, Diego Andrade da Silva e Raquel Faria Rodrigues são apontados como intermediários responsáveis pela logística e articulação do plano criminoso. Já Rosevaldo Pedrosa de Albuquerque Júnior e José Nadsons de Santana Júnior foram identificados como os executores.\nO caso ganhou repercussão em todo o Tocantins após imagens mostrarem o momento em que José Geraldo foi assassinado dentro de uma pizzaria em Miranorte. As investigações apontam possível motivação ligada a disputa comercial no setor de produção de abacaxi.