Duankles Gomes, formado pelo IBET torna-se o 6º pastor batista surdo do país (Reprodução/Igreja Batista Crescer)\nUma cerimônia marcou a comunidade evangélica do Tocantins na noite desta sexta-feira (18), em Palmas. O teólogo Duankles Gomes Rodrigues, de 33 anos, foi consagrado pastor da Igreja Batista Crescer, tornando-se o primeiro pastor surdo do estado. O culto de ordenação foi celebrado na sede da instituição e teve a particularidade de ser conduzido inteiramente em Língua Brasileira de Sinais (Libras), contando com intérpretes que fizeram a tradução em áudio para os fiéis ouvintes.\nNatural de Guaraí, Duarkles se tornou o sexto pastor da convenção batista em todo o país. Formado pelo Instituto Batista de Educação Teológica (IBET), o novo líder atuará ao lado da esposa, Adriana Santos Sarmento, que também é surda. Duankles relatou que apesar dos obstáculos físicos, a percepção do seu chamado religioso surgiu do desejo de servir e ajudar o próximo.