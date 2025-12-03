Colégio Ulbra Palmas (Arquivo/ Ulbra Palmas)\nApós 33 anos, o Colégio Ulbra, localizado na região sul de Palmas, anuncia o encerramento das atividades escolares. A instituição foi a primeira escola particular da capital.\nPor meio de nota, a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) informou que a Rede de Ensino Mackenzie deverá dar continuidade às aulas e atividades a partir do ano letivo de 2026.\nSegundo o Colégio Presbiteriano Mackenzie, a instituição assumiu o imóvel no dia 8 de setembro de 2025, por meio de um processo de recuperação judicial. Pórem o Colégio Ulbra continuará até o 06 de dezembro (Veja nota completa no fim da reportagem).\nEm relação à conclusão do calendário escolar, o Colégio Ulbra informou que seguirá com as atividades até o fim de 2025. (Veja nota completa)\nContran aprova resolução que acaba com obrigação de aula em autoescola