Quase R$ 1 milhão foi apreendido durante uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, trecho que fica em Araguaína. O dinheiro estava escondido em um carro, dentro do porta-malas, em uma maleta, e espalhado por outros compartimentos do veículo. Ao todo foram apreendidos R$ 994.995.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Operação da PRF apreende quase R$ 1 milhão em espécie em Araguaína\nSegundo a polícia, o motorista do carro alegou que o dinheiro era da venda de gado realizada em Primavera (PA) e que é empresário com negócios em diferentes estados. O nome dele não foi divulgado, por isso o JTo não teve contato com a defesa.\nO carro foi abordado na noite de terça-feira (12), no quilômetro 160 da rodovia. Conforme a PRF, o motorista de 41 anos teria demonstrado sinais de nervosismo e inquietação. Ele disse aos policiais que estava levando R$ 200 mil.