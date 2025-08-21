A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 26 kg de maconha em malas de viagem. A droga estava sendo levada por uma passageira de um ônibus interestadual que foi abordado na BR-153, em Gurupi, no sul do estado.\nO veículo foi parado durante uma fiscalização no posto da PRF, no km 666. Os entorpecentes estavam divididos em duas malas.\nArara-canindé passa por cirurgia para amputar pata atrofiada e recebe prótese adaptada\nHomem é condenado a mais de 40 anos de prisão por matar ex-namorada, a mãe dela e o cachorro da família\nConforme a investigação, a passageira de 22 anos foi contratada para levar a droga de Cuiabá (MT) até Fortaleza (CE). Ela teve o celular apreendido e foi levada para a Central de Flagrantes de Gurupi, na noite de terça-feira (19).