O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade e queda de granizo para as regiões sul, central e oeste do Tocantins. O aviso de perigo potencial é válido até as 10h desta quarta-feira (24).\nDe acordo com o instituto, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 milímetros no estado, com ventos intensos que podem variar de 40 a 60 km/h.\nHá um baixo risco de interromper o fornecimento de energia elétrica, de cair galhos de árvores, de ter alagamentos e de cair descargas elétricas, mas medidas de segurança devem ser tomadas (veja abaixo).\nNo Tocantins, número de cabeças de gado é quase oito vezes maior que a população humana\nHistória e preservação: veja como está o pé de pequi que ganhou praça no meio de avenida em cidade do Tocantins\nChuva anima moradores em cidades do Tocantins; veja vídeo