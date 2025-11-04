As prisões do ex-secretário-executivo de Educação do Tocantins, Éder Martins Fernandes, e do ex-servidor Danilo Pinto da Silva foram revogadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (4). Os dois foram presos, suspeitos de monitorar a sede da Superintendência da Polícia Federal no Tocantins para identificar possíveis diligências e tentar se antecipar ao cumprimento de mandados.\nA TV Anhanguera apurou que entre as medidas cautelares estão, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de visitar o prédio da Secretaria de Educação do Tocantins.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Ex-secretário-executivo da Seduc-TO é solto, mas terá que usar tornozeleira eletrônica\nO advogado Marcus Teles, que faz a defesa dos dois investigados, disse que eles devem cumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Além disso, destacou que a decisão que concedeu liberdade "reconhece a insuficiência de elementos concretos que justificassem a decretação de prisão preventiva". (Veja a nota completa abaixo)