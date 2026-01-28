Síndico Cléber Rosa de Oliveira é suspeito de matar corretora Daiane Alves (Diomício Gomes / O Popular)\nO síndico Cléber Rosa de Oliveira e seu filho, Maicon Douglas de Oliveira, presos pela morte da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, em Caldas Novas, no sul do estado, foram transferidos para Goiânia na tarde desta quinta-feira (28). O corpo da corretora foi encontrado em uma área de mata e, segundo a TV Anhanguera, o síndico do prédio confessou o crime.\nA TV Anhanguera filmou a chegada da viatura da Polícia Civil (PC) trazendo o síndico Cléber Rosa. Depois de descer da viatura algemado, o síndico falou com a imprensa enquanto era conduzido pelos policiais e disse que o filho não tem envolvimento na morte da corretora.\nQuero falar que o meu filho não tem nada a ver com isso. Eu não sei por que meu filho tá aqui", disse.