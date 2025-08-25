A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira e o namorado dela, Dhemerson Rezende Costa, tiveram suas prisões mantidas após audiência de custódia. Os dois são suspeitos de participar de esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.\nEles foram presos pela Polícia Civil em Araguaína, região norte do Tocantins, durante Operação Fraus, na sexta-feira, 22 de agosto. A audiência de custódia aconteceu no mesmo dia da prisão do casal.\nA sessão foi realizada pelo juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra, da 1ª Vara Criminal de Araguaína. O JTo solicitou um posicionamento para a defesa do casal, mas não teve resposta até a publicação da reportagem.\nDurante a audiência de custódia, o advogado do casal, Maurício Araújo, afirmou que Karol passou por uma cirurgia recente nas partes íntimas e precisa de cuidados que não serão atendidos em uma unidade penal.