Um preso por violência doméstica teve um mandado de prisão cumprido nesta quinta-feira (25), na Unidade Penal de Palmas. Ele é suspeito de tentar matar o vizinho por uma dívida de R$ 10. A vítima levou várias facadas, mas recebeu socorro médico imediato e sobreviveu.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu no dia 23 de junho de 2024, no Setor Araras I, na capital. O suspeito não teve o nome divulgado e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nPedestre morre atropelado na TO-010\nPolicial militar da reserva é assassinado a facadas na capital\nAdolescente de 17 anos morre em confronto com a polícia após não respeitar ordem de parada, diz PM\nTentativa de homicídio\nNo dia do crime, o suspeito encontrou a vítima e cobrou a dívida. Os dois iniciaram uma discussão, com troca de xingamentos. Segundo o delegado Guilherme Torres, eles aparentavam estar alcoolizados. Em seguida, o suspeito voltou para casa, pegou uma faca e atacou o vizinho, atingindo vários golpes pelo corpo.