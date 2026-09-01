A Corregedoria-Geral da Polícia Penal e do Sistema Socioeducativo do Tocantins investiga as circunstâncias da morte de Irisnaldo Rodrigues da Silva, custodiado na Unidade Penal Regional Barra da Grota, em Araguaína, no norte do estado. O homem morreu no dia 22 de agosto de 2026, no Hospital Regional de Araguaína (HRA), onde permaneceu internado durante dez dias.\nA apuração consta na Portaria nº 47/2026 da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), publicada no Diário Oficial do Estado na edição do dia 31 de agosto. De acordo com o documento, o corregedor-geral José Evando de Amorim determinou a instauração de uma sindicância administrativa investigativa com o objetivo de esclarecer os fatos e apurar eventuais condutas funcionais ou infrações disciplinares de servidores.\nMulher que matou jovem a facadas em Araguaína é condenada por homicídio motivado por ciúmes