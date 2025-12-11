A Justiça determinou a interdição parcial da unidade penal de Araguaína após registro de superlotação. O local, que tem capacidade para 115 pessoas, atualmente recebe 240 detentos. São 125 pessoas a mais que o permitido. Segundo a decisão, a situação do presídio pode prejudicar a segurança e dignidade dos presos e servidores.\nA Seciju informou que iniciou os trâmites internos para atender às determinações judiciais dentro do prazo estabelecido (veja nota completa abaixo).\nA decisão é do juiz Jorge Amancio de Oliveiras, da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína. Segundo o documento, o estado deverá cumprir algumas medidas para resolver a situação da unidade penal. São elas:\nProibido o ingresso de novos presos a partir da data de intimação;\nTransferir os presos que são de outras unidades da federação em um prazo de 45 dias úteis;