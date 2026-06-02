A previsão é de até 1°C acima do histórico durante todo o mês de junho (Divulgação/Defesa Civil)\nOs tocantinenses devem enfrentar mais um mês de temperaturas elevadas. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que junho tende a registrar marcas acima da média histórica em áreas do Matopiba, região que engloba o Tocantins, Maranhão, Piauí e parte da Bahia.\nA previsão acompanha o cenário apresentado no Prognóstico Climático de Outono 2026, elaborado pelo Inmet em conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O documento aponta temperaturas acima da média em grande parte do país durante a estação, especialmente na faixa central do Brasil, onde está localizado o Tocantins.\nOnda de calor atinge nível crítico em França, Itália e Portugal; ONU fala de 'recado brutal' do aquecimento global