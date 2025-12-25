Imagem ilustrativa de placas (Eliana Nascimento/G1)\nAs fortes chuvas registradas em Palmas causaram alagamentos em diversas partes da cidade. Além de vários transtornos, muitos motoristas perderam placas dos veículos arrancadas pela força da água.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Motoristas ficam no prejuízo após perderem placas em alagamentos\nO artista Maurício Ataíde, que reside no Pará (PA), acabou perdendo uma das placas do carro quando dirigia sob chuva forte na capital. Ele contou à TV Anhanguera que estava indo para a igreja e chegou a procurar a placa pela rua, mas não encontrou.\nEle precisa retornar ao estado onde mora, mas sem a placa não pode transitar com o veículo pelas rodovias. “Não posso sair da cidade e ficar andando com o carro.É uma situação que me preocupou e que tem tirado minha paz”.