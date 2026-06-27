O município de Palmas planeja a contratação de uma empresa para a criação de um hotel temporário para cães e gatos vítimas de maus-tratos. O contrato estipula a prestação de serviço por doze meses no valor de R$ 1.216.000,80.\nEm publicação realizada no Diário Oficial da última terça-feira (23), a Prefeitura de Palmas compartilhou uma ata de registro de preços para a prestação do serviço de hospedagem, de forma temporária, de cães e gatos resgatados em ações de fiscalização exclusivas do município.\nA prefeitura informou, em nota, que ainda não há contrato firmado para o serviço e que o ato publicado trata apenas de uma ata de registro de preços, que permite contratações futuras. O uso eventual será para acolhimento temporário de animais resgatados, conforme necessidade e disponibilidade orçamentária (veja íntegra da nota abaixo).