Ônibus do transporte coletivo de Time (Djavan Barbosa/TV Anhanguera)\nAs carteirinhas do transporte coletivo de Palmas poderão ser recarregadas em terminais de autoatendimento em comércios credenciados. As máquinas estão instaladas em supermercados e lojas da capital que possuem grande circulação de pessoas.\nSegundo a Prefeitura de Palmas, as novas máquinas de autoatendimento vão aceitar pagamentos por débito, crédito ou Pix, sem a necessidade de um atendente.\nVeja os locais :\nFarmácia Biovida Arse 112 (1106 Sul);\nAtacadão dos Preços Baixos Loja Aureny I;\nAtacadão dos Preços Baixos Loja Taquari;\nPharma Ética Drugstore loja Taquaralto;\nQuarteto Loja Taquaralto;\nMedFarma Jardim Aureny III (Taquaralto).\nDispositivos estão instalados em seis estabelecimentos credenciados (Elisangela Farias/ Prefeitura de Palmas)