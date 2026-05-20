Vista do Parque Cesamar (Carlos Roberto/Prefeitura de Palmas)\nA construção do circuito de ciclovia e pista de caminhada no entorno do Parque Cesamar, em Palmas, atingiu mais uma vez o prazo estipulado para conclusão sem conclusão das obras. Além disso, os dados disponibilizados via Portal da Transparência, consultados pelo Jornal do Tocantins nesta quarta-feira (20), apontam uma divergência das informações repassadas pela administração.\nPrometida inicialmente para junho de 2024 e depois adiada para abril de 2026, a obra da ciclovia e pista de caminhada no entorno do Parque Cesamar segue sem conclusão após quase três anos de execução e aumento superior a R$ 1,3 milhão no custo.\nEm nota, a Prefeitura de Palmas afirmou que os serviços chegaram a 90% de execução e devem ser concluídos ainda neste semestre. Os números, porém, divergem dos dados do Portal da Transparência, que registram 56,46% de execução física e financeira da obra. O JTo procurou a prefeitura para esclarecer a diferença nas informações, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.