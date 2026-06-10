A Justiça determinou que a Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins convoque candidatos aprovados no 5º Concurso Público Municipal, realizado em 2024, para substituir servidores contratados temporariamente. Além disso, o município está proibido de fazer novas contratações temporárias ou renovar contratos enquanto houver aprovados aguardando convocação.\nA decisão atende a pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO), em ação conduzida pelo promotor de Justiça Leonardo Valério Púlis Ateniense. A sentença confirma uma liminar concedida anteriormente.\nDe acordo com a Justiça, são nulas as contratações temporárias feitas para cargos iguais ou equivalentes aos previstos no concurso. O município deverá convocar os aprovados respeitando a ordem de classificação, o número de vagas e o prazo de validade do certame.