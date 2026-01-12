Motoristas aguardam a travessia da balsa em meio à falta de organização na fila de veículos (Arquivo pessoal/Junior César de Oliveira Santana)\nA operação da balsa que liga o Trevo da Praia, em Gurupi, à vila São Miguel, no município de Peixe, no sul do estado, tornou-se o centro de um impasse entre a gestão municipal e o Governo do Tocantins. Após denúncias de moradores sobre a demora excessiva na travessia e desorganização no embarque, as duas esferas públicas apresentam versões diferentes sobre o dever de fiscalizar e gerir o serviço.\nEm nota oficial ao Jornal do Tocantins, a Prefeitura de Peixe afirmou que a travessia não possui relação com sua responsabilidade. Segundo a gestão, o serviço é terceirizado e integra o percurso das rodovias TO-365 e TO-373, por isso não está sob administração municipal.