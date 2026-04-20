A Prefeitura de Palmas transferiu um terreno público avaliado em R$ 26,3 milhões para quitar uma dívida com a empresa de transporte coletivo Expresso Miracema Ltda. O débito é referente aos anos de 2023 e 2025, período em que a empresa operava o transporte público na capital.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Terreno público de Palmas vira pagamento para empresa de ônibus\nA medida foi sancionada pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) e publicada no Diário Oficial do Município em 17 de abril. A área tem 20.555,68 metros quadrados e está localizada na Arso 24 (antiga 209 Sul), no loteamento Alphaville Palmas 2, às margens da Avenida NS-09.\nO Jornal do Tocantins solicitou nota de posicionamento à prefeitura, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.\nOrigem da dívida\nSegundo a prefeitura, a dívida está relacionada à locação e ao uso de 139 ônibus que atenderam o sistema de transporte coletivo de Palmas entre fevereiro de 2023 e maio de 2025. Os valores foram apurados e homologados em processo administrativo conduzido pela Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP).