A Prefeitura de Palmas renovou por mais 12 meses o contrato para a prestação de serviços veterinários em unidade móvel de esterilização, o chamado castramóvel. O valor total registrado para os serviços é de R$ 4.167.040.\nA prorrogação foi formalizada pelo Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 037/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 035/2025. O documento foi assinado em 28 de setembro de 2026 e estabelece vigência de 30 de setembro deste ano a 29 de setembro de 2027.\nCastração gratuita de cães e gatos chega à região sul de Palmas; veja como participar\nPalmas oferece castração gratuita para cães e gatos com unidade móvel; veja como agendar\nMutirão em Palmas deve castrar 5 mil cães e gatos de graça; veja como agendar\nO serviço será realizado pela empresa Clinicão Clínica Veterinária Popular Eireli, que também ficará responsável pela orientação dos cuidados pré e pós-cirúrgicos dos animais.